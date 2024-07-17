Prof. Dr. Fatih Özatay'dan vergi paketi yorumu: Sulandırılıyor...

Meclis’e sunulan yeni vergi paketinde, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltilirken, yurt dışı çıkış harcı da 150 liradan 500 liraya çıkarılarak her yıl YDO oranında zamlanmasına karar verildi. YİD ve KOİ kapsamında elde edilen kazançların kurumlar vergisi yüzde 30 olurken, serbest bölge kazanç istisnası sadece ihracat geliriyle sınırlı tutuldu. Küresel asgari kurumlar vergisi yüzde 15, yerli şirketlere asgari kurumlar vergisi yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bir süredir içeriğine yönelik yorumların yoğun olduğu vergi paketinde, Meclis’e sunulan taslağın daha sade olduğu görüldü.

Detayların yer aldığı Ekonomi Gazetesi haberinin başlığında kullanılan “seyreltilmiş” ifadesine Prof. Dr. Fatih Özatay dikkat çekti.

Özatay, haberin başlığında kullanılan “seyreltilmiş” ifadesine yönelik, yaptığı X paylaşımında şunları yazdı:

“Haberin başlığı çok hoş: "Seyreltilmiş vergi paketi Meclis'e sunuldu: En düşük emekli maaşı 12.500 TL"

Yüksek gelir grubundan vergi almaya cesaret edilemeyince, vergi paketi "sulandırılıyor" ama emekli maaşı (12500TL) açlık sınırının %35 altında tutulabiliyor.

Not: 'Seyreltme' genellikle su ile yapılıyor. Bu nedenle 'sulandırma' olarak da adlandırılıyor.”