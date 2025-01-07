Prof. Dr. Güven Sak açıkladı: Suriyelilerin Türkiye’de kaç şirketi var?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kurucu Direktörü Prof. Dr. Güven Sak, Ekonomi gazetesindeki “Trump Yılı” başlıklı yazısında Suriyelilerin Türkiye’de kurduğu şirket sayısını açıkladı.

TOBB ve TEPAV ortak çalışmasında sahibinin ya da bir ortağının Suriyeli olduğunu şirketlerin ağırlıklı olarak İstanbul, Mersin, Hatay ve Gaziantep’te bulunduğu görüldü.

Türkiye’de Suriyelilerin kurduğu ya da ortak olduğu 35 bin şirket olduğunu açıklayan Sak analizinde, “Bu aslında bir şans, Türkiye’nin her tarafında Suriye’ye giden yolu bilen, orada iş yapma tecrübesi olan Türk şirketi var. Yeni ortaklıkların tam zamanı bana sorarsanız” dedi.

Türkiye ve Suriye arasındaki ticaretin bu şirketlerin sayesinde faal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güven Sak’ın analizinde, 2018 sonrası şirket kurulumunda azalış görülse de ihracatta artış dikkat çekti.

Prof. Dr. Güven Sak’ın “Trump yılı başladı” başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.