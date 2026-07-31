Prof. Dr. Hakan Bektaş: İş gücü piyasasında kadın-erkek uçurumu OECD ortalamasının çok üzerinde

İş gücü piyasasındaki son gelişmeleri yorumlayan Prof. Dr. Bektaş, işsizlik oranındaki düşüşün ve atıl iş gücü tarafındaki gerilemenin istihdam açısından kıymetli bir sinyal olduğunu belirtti. Ancak, 15 yaş ve üzeri nüfusun iş gücü piyasasına katılım oranının yetersizliğine dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, çalışabilir nüfusun neredeyse yarısının iş gücü içerisinde yer almadığını, bu durumun ekonominin potansiyelini gerçekleştirmesine engel olduğunu ifade etti.

Kadınların iş gücü dışında kalma nedeni: Ev sorumlulukları

İş gücü büyüklüğüne bakıldığında erkeklerin 23 milyonun üzerinde, kadınların ise sadece 12 milyon civarında kaldığını belirten Prof. Dr. Bektaş, bu dengesizliğin nedenlerini sorguladı. Hane halkı iş gücü araştırmalarına göre kadınların iş gücüne dahil olmama sebebinin büyük oranda ‘ev işleriyle meşguliyet’ olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bektaş, evdeki bakım sorumluluklarının kamu eliyle hafifletilmesi ve sorumlulukların yeniden paylaşılması halinde kadınların istihdama katılımının artacağını savundu.

OECD ile aradaki 35 puanlık dev uçurum

Türkiye’nin küresel ölçekteki konumuna değinen Prof. Dr. Bektaş, Türkiye'nin iş gücüne katılımda OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer aldığını hatırlattı. Kadın ve erkek katılımı arasındaki farkın OECD genelinde 10 puan civarındayken, Türkiye’de bu farkın 35 puana ulaştığını vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, ekonominin verimliliğini ve dayanıklılığını artırmak için hızlı aksiyonlarla yapısal dönüşümlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik güven endeksi ve beklentiler

Hizmet enflasyonundaki katılaşmaya ve fiyat endekslerindeki sınırlı azalışa da değinen Prof. Dr. Bektaş, ekonomik güven endeksindeki %0,9’luk artışın olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Şubat 2026’da 100.7 ile zirveyi gören endeksin savaş süreciyle gerilediğini belirten Prof. Dr. Bektaş, güncel verilerle birlikte birleşik endekste yeniden bir toparlanma eğilimi görüldüğünü ve bunun gelecek beklentileri açısından umut verici olduğunu dile getirdi.

Verilere bütüncül bakışın önemi

Sadece manşet göstergelerin değil, yaşam koşulları ve girdi göstergelerinin de dahil edildiği bütüncül bir çerçevenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Bektaş, bu yaklaşımın küresel belirsizlik ortamında iktisadi büyümeyi artırmak için daha sağlıklı cevaplar sunacağını belirtti. Prof. Dr. Bektaş, veri kümelerinin ortak bir akılla ele alınmasının iş gücü piyasasının dayanıklılığını güçlendireceğini sözlerine ekledi.