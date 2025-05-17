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Prof. Dr. Hakan Kara: 16 bin dolarlık milli geliri vatandaş neden hissetmiyor?

Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye’nin kişi başına milli gelirinin 16 bin dolara yükselmesine rağmen vatandaşların bunu neden hissedemediğini anlattı. Döviz kurlarındaki artış ve gelir dağılımındaki bozulmanın, temel neden olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: 16 bin dolarlık milli geliri vatandaş neden hissetmiyor?
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, milli gelirdeki artışı vatandaşların neden hissetmediğini anlattı.

Kara, katıldığı bir oturumda, 16 bin dolar seviyesinde olan Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirinin vatandaş tarafından hissedilmemesinin ilk nedenini döviz kurlarına bağlarken, ikinci nedenin de gelir dağılımındaki bozukluk olduğunu belirtti.

Kara, yurt dışından bir ekonomistle yaptığı konuşmayı şu şekilde anlattı:

16 bin dolarlık milli geliri olan bir ülkeye benzemediğimiz söylendi. Çünkü bunun yüzde 20’si bir kere döviz kurundan geliyor. 16 bin dolardan 3 bin doları çıkarın. İkincisi de gelir dağılımı konusu yani o nasıl paylaşılıyor? Orada da ciddi bozulma oldu. O yüzden hissedemiyoruz. Temel olarak ben de sosyal medyada paylaştığım zaman hep benzer eleştiriler geliyor. Diyorlar ki “niye biz hissetmiyoruz?”

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