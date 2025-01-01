Prof. Dr. Hakan Kara: 2024 yılı kurun bastırıldığı, fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu

Bilkent Üniversite Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 yılının ilk gününde açıklanan İTO İstanbul enflasyon verisini değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) her ayın ilk günü açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verisini ya da daha bilinen şekliyle İstanbul enflasyonunu açıkladı.

Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından açıklanan veriye yaptığı değerlendirmede, 2024 yılı kurun bastırıldığı, ancak fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu” derken, “Uygulanan makro politikalar öngörülebilirliği artırsa da arzulanan hızda iyileşme sağlayamadı” diye de belirtti.

İşte Kara’nın X platformunda, değerlendirmesini yaptığı paylaşım: