Prof. Dr. Hakan Kara: 2024 yılı kurun bastırıldığı, fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu
Prof. Dr. Hakan Kara’nın 2025 yılının açıklanan ilk verisi olan İTO İstanbul enflasyonuna yorumu, 2024 değerlendirmesi şeklinde oldu. Kara, “2024 yılı kurun bastırıldığı, fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu” dedi.
Bilkent Üniversite Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 yılının ilk gününde açıklanan İTO İstanbul enflasyon verisini değerlendirdi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) her ayın ilk günü açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verisini ya da daha bilinen şekliyle İstanbul enflasyonunu açıkladı.
Prof. Dr. Hakan Kara da sosyal medya hesabından açıklanan veriye yaptığı değerlendirmede, 2024 yılı kurun bastırıldığı, ancak fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu” derken, “Uygulanan makro politikalar öngörülebilirliği artırsa da arzulanan hızda iyileşme sağlayamadı” diye de belirtti.
İşte Kara’nın X platformunda, değerlendirmesini yaptığı paylaşım:
2024 yılı kurun bastırıldığı, ancak fiyatların durdurulamadığı bir yıl oldu. Uygulanan makro politikalar öngörülebilirliği artırsa da arzulanan hızda iyileşme sağlayamadı.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 1, 2025
2025’in enflasyonun hedefe ulaştığı bir yıl olmasını, ülkemiz için huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.. pic.twitter.com/T6ITtKr4DU