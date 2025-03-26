Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: 5 günde döviz piyasasına ne kadar müdahale edildi?

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, geçen haftadan bu yana yaşanan gelişmelerin ardından dövizde yükselişe yönelik müdahalelerin miktarını hesapladı.

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, 3 günde Merkez Bankası’nın döviz pozisyonundaki azalma 25 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmişti.

TCMB’nin analitik bilançosuna göre yapılan hesaplamaları paylaşan Prof. Kara, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemleri (NDF) ile miktarı şu şekilde açıkladı:

“Son 5 günde çeşitli araçlarla döviz piyasasına yapılan müdahale 30 milyar dolara yaklaştı dedi.

Son 5 günde çeşitli araçlarla döviz piyasasına yapılan müdahale 30 milyar dolara yaklaştı. https://t.co/0GvlmRh2hs — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 26, 2025

NDF nedir?

Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu NDF (Non-Deliverable Forward) işlemleri, piyasada döviz kuruna dair beklentileri yönetmek için kullanılan vadeli sözleşmelerdir. Gerçek bir döviz teslimatı yapılmaz; vade sonunda TL üzerinden uzlaşı sağlanır.

TCMB, bu hamleyle döviz piyasalarındaki volatiliteyi azaltmayı ve lira üzerindeki spekülatif baskıyı dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, bu tür araçlar Merkez Bankası’nın doğrudan döviz rezervi harcamadan müdahale etmesine olanak tanıyor.