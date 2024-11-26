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Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Asgari ücret pazarlıkları hangi orandan başlayacak?

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, paylaştığı grafikte, aralık ayında başlayacak olan asgari ücret zam pazarlıklarının tabanının belli olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Asgari ücret pazarlıkları hangi orandan başlayacak?
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Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, aralık ayında başlayacak olan 2025 yılı asgari ücret pazarlıklarında zam oranına yönelik taban ücreti açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açlık sınırı ile asgari ücrete yönelik bir karşılaştırma yayınlayarak 2025 yılı asgari ücreti pazarlıklarının bu sınırdan başlayabileceğini belirtti.

Kara, karşılaştırmada, “Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılın ücret artışı belirlenirken bu oran taban olacaktır” dedi.

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