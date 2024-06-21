Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Merkez 10 haftada piyasadan ne kadar dolar topladı?

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın satın aldığı döviz miktarını açıkladı.

Son 10 haftada 76, 5 milyar dolar döviz satın alındığını açıklayan Kara, 2002-2011 yılları arasında satın alınan dövizin 64,6 milyar dolar olduğunu anımsattı.

Kara sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda TCMB'nin döviz alım tablosunu şu notla paylaştı:

"Merkez Bankası yerel seçimlerden sonra 10 haftada piyasadan net 76,5 milyar $ döviz satın aldı. Bilgi için: 2002-2011 arasında sermaye girişlerinin en yoğun olduğu 10 yılda nette toplam 64,6 milyar $ satın alınmıştı."

Prof. Dr. Kara bu paylamın altında bazı kullanıcıların sorularına da cevap verdi.

Bir kullanıcının "Hocam bıraksalar tahmini ne kadara düşerdi dolar?" sorusuna Kara, "Seviye söylemek sağlıklı olmaz ama epey düşerdi diyebiliriz" cevabını verdi.

"Olumlu ama tedirgin edici"

Bir başka kullanıcı ise Kara'ya "Bu iyi birşey mi olumlu mu yani hocam pek anlamadığım için soruyorum?" diye sordu.

Kara'nın bu soruya cevabı şu oldu: "Genel olarak olumlu, ancak bu kadar hızlı olması tedirgin edici."