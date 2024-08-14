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Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Vatandaş enflasyonda neden karamsar?

Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin çok üzerinde kalan hane halkı beklentilerine Prof. Dr. Ali Hakan Kara açıklama getirdi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Vatandaş enflasyonda neden karamsar?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu’nda yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 38 olarak açıklarken, beklenti anketlerinde reel sektör, finansal kesim ve hanehalkı beklentilerinde ayrışma da çok konuşulmuştu.

Beklentilere yönelik Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, daha önce verdiği bir röportajda, “Piyasa katılımcılarının, firmaların ve hanehalkının enflasyon beklentilerini yakından izliyoruz. Ancak, maalesef sadece piyasa katılımcılarının beklentileri bu yıl sonu öngörümüze yakınsamaya başladı. Hanehalkı Merkez Bankası'nın ileriye dönük politika yönlendirmelerine karşı nispeten daha az duyarlı ve manşet enflasyonda belirgin düşüş eğilimi görene kadar karamsar tarafta kalmayı tercih etmekte. Piyasa katılımcıları ise yeni gelen bilgiler ışığında beklentilerini revize etmeye daha meyilli” derken, sunumda da yaptığı açıklamada şoka yüksek enflasyon ortamında yakalanan ülkelerde bu ayrışmanın olduğuna dikkat çekmişti.

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Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri arasındaki farkı gösteren bir grafik paylaştı. Kara, uyuşmazlığın arttığına dikkat çekerken, hanehalkının enflasyon ölçümlerine güveni ve beklentilerdeki karamsarlığa da şu şekilde değindi:

“Enflasyon konusunda reel sektör ve piyasa beklentileri arasındaki uyuşmazlık artmaya devam ediyor. Bu ayrışma kısmen reel sektörün piyasa göre geçmişe daha çok bakmasından kaynaklansa da halk nezdinde resmi enflasyon ölçümüne güvenin zayıf olması da bu durumda etkili oluyor.”

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