Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı: Yüzde 50 faiz kimin için daha cazip?

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 50 seviyesinde tuttuğu politika faiziyle ilgili paylaşım yaptı.

Prof. Dr. Kara, yüzde 50 faiz ve kur istikrarı garantisinin yurt dışı yatırımcı için çok cazip olduğunu ancak Türk vatandaşları için aynı şekilde cazip olmadığını vurguladı.

Kara, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 50 faiz ve kur istikrarı garantisi yurtdışı yatırımcı için çok cazipken vatandaşın birikimlerini enflasyona karşı koruması açısından aynı derecede cazip değil.

Bu asimetriyi gidermek için makroihtiyati politikaların ve maliye politikalarının eşgüdümle devreye girmesi gerekiyor."