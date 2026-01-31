Prof. Dr. Hakan Kara: Asgari ücretlinin alım gücü son 10 yılın en düşük seviyesinde!

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın sosyal medya hesabından paylaştığı değerlendirmelere göre, asgari ücretlilerin satın alma gücü 2026 yılına girerken son on yılın en düşük seviyesinde bulunuyor. Veriler, asgari ücretin açlık sınırına oranının yıllar itibarıyla seyrini ortaya koyuyor.

Ocak ayları esas alınarak hazırlanan grafikte, asgari ücretin açlık sınırına oranı 2017–2026 döneminde dalgalı bir görünüm sergilerken, 2026 yılı itibarıyla bu oranın son on yılın en düşük düzeyine indiği görülüyor. Grafik, asgari ücretin açlık sınırını karşılama gücündeki zayıflamayı ortaya koyuyor.

Kara, “2026 yılına girerken asgari ücretlilerin satın alma gücünün son on yılın en düşük düzeyinde olduğu görülüyor” derken, şu grafiği de paylaştı:

Kara, ikinci paylaşımda da grafiğin ocak ayları itibarıyla çizildiğine dikkat çekerken, yılın başı baz alındığında 2026’daki oranın son on yılın en düşük seviyesi olduğu belirterek, yıl içindeki aylara bakıldığındaysa 2021 yılında daha düşük oranların görüldüğünü de hatırlattı.