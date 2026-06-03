Prof. Dr. Hakan Kara buğday fiyatları üzerinden erken seçim tahmininde bulundu

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı ekmeklik buğday alım fiyatlarındaki artış ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Kara, açıklanan alım fiyatının geçen yıla göre yüzde 22,2 oranında artırıldığına işaret ederek, bu artışın yalnızca tarım politikaları açısından değil, siyasi beklentiler açısından da önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti.

Kara, "2026 için ekmeklik buğday alım fiyatının geçen seneye göre yüzde 22,2 oranında artırılması, bu yıl erken seçim olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

2026 için ekmeklik buğday alım fiyatının geçen seneye göre %22,2 oranında artırılması, bu yıl erken seçim olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 3, 2026

Seçim dönemlerinde tarımsal destekler ve alım fiyatlarında daha yüksek artışlar görülürken, Kara'nın değerlendirmesi açıklanan fiyat artışının sınırlı kaldığına işaret etti.

Buğday alım fiyatları, milyonlarca çiftçinin gelirini doğrudan etkiliyor. Enflasyon açısından da yakından takip edilen göstergeler arasında yer alıyor.