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Prof. Dr. Hakan Kara: Bunlar iyi günlerimiz!

Ekonomide veriler daralmaya işaret ederken, ekonomistler uyardı. En çarpıcı yorum ise, "Bunlar iyi günlerimiz" diyen Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan geldi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: Bunlar iyi günlerimiz!
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TCMB’nin açıkladığı reel kesim güven endeksinde gelecek döneme ilişkin beklentiler ekonomide durgunluk beklentilerini güçlendirirken, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) öncü göstergelerine göre de küçülme bekleniyor.

BETAM, ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 0,6 küçülmesini bekliyor

BETAM, kesinleşen nisan, mayıs ve haziran ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığı hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülmesini bekliyor.

BETAM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yapılan hesaplamalarla ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla GSYH’nin yüzde 0,7 azalacağını öngörülüyor.

“Bunlar daha iyi günlerimiz”

TCMB eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da TCMB’nin açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi verilerini şu şekilde yorumladı:

“Moral bozmak istemem, ama bunlar daha iyi günlerimiz.”

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar da durgunluk göstergelerinde kredi kısıtlarına şu şekilde değindi:

“Yerel seçimden sonra; ekonomi hızla soğuma işareti veriyordu. Saha ne diyordu? Hani kredi kart harcamaları yüksekti; iç talep canlıydı? TCMB'nin KOBİ TL kredi kısıtının da rolü var...”

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