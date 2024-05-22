Prof. Dr. Hakan Kara cevapladı: Merkez Bankası ne zaman faiz indirir?

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indireceğine dair çok fazla soru aldığını belirtti.

X (Twitter) hesabından grafikli bir paylaşım yapan Prof. Dr. Kara, Merkez Bankası'nın pratikte faizi indirdiğine dikkat çekti. Hakan Kara, son iki haftada bankalar arası faizin yüzde 53'ten yüzde 47'e düştüğünü açıkladı.

TCMB ne zaman faiz indirir diye çok soru geliyor. Ben de diyorum ki zaten pratikte indirdi sayılır. Son 2 haftada Bankalararası piyasa faizi %53’ten %47’ye düştü (mavi). pic.twitter.com/7nqQhzRpNv