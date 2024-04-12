Prof. Dr. Hakan Kara, DB'nin 18 milyar dolarlık ek finansman desteğini yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, X hesabından paylaştığı mesajda Türkiye’nin Dünya Bankası (DB) ile yaptığı kredi anlaşmasına ilişkin görüşlerini aktararak, “Dünya Bankası ile yapılan kredi anlaşması ekonominin gidişatını değiştirmese de birçok açıdan pozitif bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Kara, Dünya Bankası kredisini olumlu görmesinin gerekçelerini ise dört maddeyle anlattı:

1) Uzun vadeli ve uygun koşullu bir finansman olması

2) Bir süredir sırtını Körfez ve Doğu sermayesine dayamış ekonomi yönetiminin Batı’ya yönelme mesajını güçlendirmesi

3) Dünya Bankası’nın ülkenin potansiyeline olan güvenini göstermesi

4) Deprem ve yeşil ekonomi gibi ciddi dış finansman ihtiyacı yaratan dönüşümlerin yükünü azaltması.

Hakan Kara, “Batı’ya yönelme” yorumunun yanlış yere çekilmesine yönelik ise şunları yazdı:

* Kastettiğim bazı Körfez ülkeleri yapılan kişisel ilişkilere dayalı anlaşmalardan ziyade şeffaf ve çerçevesi belli finansman kaynaklarına yönelmek.

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, DB ile yürütülen çalışmalara değinirken, kısa süre önce üç ayrı proje için 1,5 milyar dolarlık finansman temin edildiğini anımsatmış ve 2024-2028 mali yıllarını kapsayan işbirliği sürecinden bahsederek şu bilgiyi vermişti:

* Dünya Bankası’nın ilk üç yıl içinde ülkemize ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağı Ülke İşbirliği Çerçevesi (Country Partnership Framework-CPF) Programı, Bankan'ın İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe girdi.