Prof. Dr. Hakan Kara: Enflasyonu 2026 sonuna kadar düşürdük düşürdük

TCMB Eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, gündelik hayatta yaşanan trafikten yola çıkarak, Merkez Bankası’nın beklentileri yönetmede yaşadığı sorunlara değindi.

Beklenti yönetiminde, “yönün doğru” olmasının tek başına işe yaramadığını Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda durumu şu şekilde anlattı:

“Ekonomi yönetiminin enflasyon hedefine ulaşamadık ama “yön doğru” söylemi beklentileri yönetmede pek işe yaramıyor. Diyelim ki havaalanına gidiyorum uçağın kalkmasına 40 dk var ama navigator varışı 50 dk gösteriyor. Bu durumda gidiyorum işte yönüm doğru demenin bir manası var mı?”

Ekonomi yönetiminin enflasyon hedefine ulaşamadık ama “yön doğru” söylemi beklentileri yönetmede pek işe yaramıyor.

Diyelim ki havaalanına gidiyorum uçağın kalkmasına 40 dk var ama navigator varışı 50dk gösteriyor. Bu durumda gidiyorum işte yönüm doğru demenin bir manası var mı? — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 4, 2025

"Gaza basmak"

Prof. Dr. Hakan Kara, paylaşımının devamında da şunları söyledi:

"Treni yakalamaya çalışıyorsun, kalkışa 40 dk var, ama navigasyona göre istasyona varış 50 dk. Yapmanız gereken trafik kurallarını ihlal etmeden gaza basmaktır; “yön doğru” diye yavaş gitmek değil. Enflasyonu 2026 sonuna kadar düşürdük düşürdük, sonra seçim vs derken tren kaçıyor."