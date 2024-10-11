Prof. Dr. Hakan Kara grafiklerle açıkladı! Ekonomide daralma doğru yolda mı?
Prof. Dr. Hakan Kara, açıklanan son veriler üzerinden üretim ve tüketim karşılaştırması yaptı. Karşılaştırmada Kara, ekonominin yanlış bölgeden yavaşladığını belirtti.
Dün açıklanan sanayi üretim verilerinde sert daralma görülmüştü. Sanayi üretiminin ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,6 oranında azaldığı, yıllık bazda yüzde 5,3 daraldığı görülmüştü. Sanayi üretimdeki daralma, Şubat 2023'ten bu yana en sert yıllık düşüş olmuştu.
Bugün açıklanan TÜİK Ticaret Satış Hacim Endeksi, ağustos verilerinde ise perakende sektöründeki son 6 ayın en hızlı artışı görülmüştü.
“Yavaşlama yanlış yerde”
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, bu verileri karşılaştırdı.
Üretim ve tüketime yönelik verilerde, ekonomide görülen daralmaya dikkat çeken Kara, yavaşlamanın yanlış alanda olduğunu belirtti.
Kara, paylaşımında karşılaştırmayı şu şekilde yorumladı:
“Ekonomi yavaşlıyor ama yanlış yerden yavaşlıyor.”
Ekonomi yavaşlıyor ama yanlış yerden yavaşlıyor.. pic.twitter.com/q9KlxSjDhn— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 11, 2024