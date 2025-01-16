Prof. Dr. Hakan Kara: Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enerji sektöründeki sübvansiyonlarda 2025 yılında sürdürülebilirliğin sorunlu olduğunu öngördü.

Kara, 2024 yılında devletin, artan doğalgaz fiyatlarını vatandaşlara yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar lira zararını karşıladığını belirtirken, bu tutarın 2025 yılında 400 milyar liraya ulaşmasını beklediğini açıkladı.

Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, elektrik ve doğal gazda zammın kaçınılmaz olduğunu şu şekilde anlattı:

"2024 yılında kamu dışarda artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı. Doğalgaz fiyatı böyle giderse, 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılacak. Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor."

2024 yılında kamu dışarda artan doğalgaz fiyatlarını yansıtmamak için enerji şirketlerinin 280 milyar TL zararını karşıladı.

Doğalgaz fiyatı böyle giderse 2025’te en az 400 milyar TL daha aktarılacak.

Bir noktadan sonra elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam kaçınılmaz görünüyor. pic.twitter.com/WtliMP4yZA — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025

“Elektrik fiyatları son yıllarda epey bastırılmış görünüyor”

Kara, sonrasında da enflasyon ile elektrik fiyatlarının seyrini karşılaştırarak, “Elektrik fiyatları son yıllarda epey bastırılmış görünüyor” dedi.

Elektrik fiyatları son yıllarda epey bastırılmış görünüyor. pic.twitter.com/e6410v58yn — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025

Devlet sübvanse ediyor

Türkiye’de, dünyada yükselen fiyatlar ve kurlardaki seyirle yükselen enerji faturaları, enflasyondaki etkiyi azaltmak için de sübvansiyonlarla desteklenmeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamalarda, doğalgaz ve elektrik faturalarındaki sübvansiyon oranının yüzde 60 seviyesinde olduğunu belirtmişti. Kısaca 1.000 liralık bir faturanın 600 lirasının devlet ödüyor.

2024 yılı itibarıyla gidilen yeni düzenlemedeyse devlet desteği devam ederken, yüksek tüketim yapanlar için sübvansiyon uygulaması kaldırıldı. Elektrik tüketiminde sınır, Şubat 2024 itibarıyla 417 kilowatt saat olurken, yaklaşık 1050 TL’nin üzerindeki elektrik faturaları desteklenmiyor.