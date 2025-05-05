Prof. Dr. Hakan Kara: Enflasyonda dünya sıralamamız 90’lı yıllara benziyor

Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Nisan 2025 için açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi.

TÜİK, nisan ayında enflasyonun yüzde 3 arttığını açıkladı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 37,86’ya geriledi.

Kara, enflasyonda görünümün 90’lı yıllara benzediğini belirtirken, daha gidilecek çok yol olduğunu vurguladı.

Kara’nın, sosyal medya hesabından yaptığı enflasyon değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“Enflasyonda son dönemdeki düşüşe rağmen dünya sıralamamız 90’lı yıllardakine benziyor. IMF veri tabanına göre 6. en yüksek enflasyona sahibiz. Gidecek daha çok yolumuz var.”