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Prof. Dr. Hakan Kara: Enflasyonda dünya sıralamamız 90’lı yıllara benziyor

Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon verilerine yönelik değerlendirmesinde, Türkiye’nin dünya sıralamasının 90’lara benzediğini belirtti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: Enflasyonda dünya sıralamamız 90’lı yıllara benziyor
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Bilkent Üniversitesi Öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Nisan 2025 için açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi.

TÜİK, nisan ayında enflasyonun yüzde 3 arttığını açıkladı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 37,86’ya geriledi.

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Kara, enflasyonda görünümün 90’lı yıllara benzediğini belirtirken, daha gidilecek çok yol olduğunu vurguladı.

Kara’nın, sosyal medya hesabından yaptığı enflasyon değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“Enflasyonda son dönemdeki düşüşe rağmen dünya sıralamamız 90’lı yıllardakine benziyor. IMF veri tabanına göre 6. en yüksek enflasyona sahibiz. Gidecek daha çok yolumuz var.”

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