Prof. Dr. Hakan Kara: Enflasyonun beli kırılmadı!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini yayımladı. Verilerde reel sektörün güveninin artması dikkat çekti.

TCMB’nin açıkladığı Ekim 2024 verileri, son 3 ayda sipariş ve üretim miktarının arttığını gösterirken, TÜİK’in şubat ayından bu yana daralan sanayi üretim verilerinde ağustos sonrası için umut verdi. Ancak ihracat tarafında siparişlerde iyileşmenin çok sınırlı kaldığı görüldü.

Gelecek 3 aya yönelik beklentilerde, iç ve dış siparişlerle üretim hacminde iyileşme görülürken, istihdam beklentilerinde iyileşme görülmedi.

Üretimde baskı yaratan unsurlar

Üretimi kısıtlayan faktörlerde şirketlerin kısıtlayıcı faktör olmadığını (mavi) belirtmesindeki artış dikkat çekti.

Yüksek olduğu belirtilen talepteki gösterge de üretim tarafından desteklenerek, “Talep yetersizliği” (kırmızı) seçeneğinde artış çok sınırlı kaldı.

Finansmana erişim sıkıntısını (mali imkânsızlıklar/açık mavi) son yıllarda sürekli gündeme taşıyan reel sektörün bu alanda da anket katılımında çok şikâyetçi olmadığı görüldü.

Hakan Kara’nın dikkat çektiği tablo

TCMB’nin eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, verinin içinde yer alan, “Gelecek Üç Aydaki Birim Maliyet ve Satış Fiyatı” karşılaştırmasına dikkat çekti.

Kara, paylaşımında, “Enflasyonun beli cidden kırıldı mı diye sorarsanız, sınırlı bir iyileşme görmekle birlikte maalesef hayır derim. Çünkü son iki yıldır şirketler kesimin gelecekteki satış fiyat beklentisi ve birim maliyet beklentisi henüz belirgin bir kırılma göstermiyor” dedi.