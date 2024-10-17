Prof. Dr. Hakan Kara, faiz kararı beklentisini açıkladı
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin faiz kararında değişiklik olmasının beklenmediğini belirtirken, faiz indirimine yönelik sinyaller aranacağını açıkladı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) kararına yönelik beklentisini açıkladı.
Anketlerde ekonomistlerin değişim olmasını beklemedikleri faiz kararına yönelik Kara da aynı beklentiyi açıklarken, TCMB’nin değişim yapmaması halinde Mart 2024’te yüzde 50 seviyesine çıkan politika faizine 7. Toplantıda da dokunmamış olacak.
Kara, sosyal medya paylaşımında, faizde değişim beklemediğini belirtirken, detaylarda beklentiler faiz indirimine yöneldi. İşte, Kara’nın faiz kararına yönelik paylaşımı:
“Bugünkü faiz kararına dair beklentim:
Merkez Bankasının
(1) Faizi değiştirmeyeceğini (bu malum zaten),
(2) Karar metninde temkin düzeyini bir tık artıracağını,
(3) Öte yandan, yıl bitmeden yapılabilecek bir indirimin önünü tam kapatmayacağını tahmin ediyorum.”
Bugünkü faiz kararına dair beklentim:— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 17, 2024
Merkez Bankasının
(1) Faizi değiştirmeyeceğini ( bu malum zaten ),
(2) Karar metninde temkin düzeyini bir tık artıracağını,
(3) Öte yandan, yıl bitmeden yapılabilecek bir indirimin önünü tam kapatmayacağını tahmin ediyorum.
Piyasalar sakin
TCMB faiz kararı saat 14:00’te açıklanacak. Karar öncesinde piyasalarda sakin bir seyir izleniyor. Türk Lirası, ABD Doları karşısında yatay seyrediyor.
Faiz indirimine yönelik piyasa beklentileri Aralık 2024 ya da Ocak 2025’e ötelendi. Dolar/TL 34,15 seviyesinde yatay seyrediyor.