Prof. Dr. Hakan Kara: "Haziran enflasyonu epey düşük çıktı çünkü..."

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kara bugün açıklanan enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Bu aylık değere bakıp bunu trend görmek sağlıklı değil"

Prof. Dr. Kara X hesabından enflasyon verilerine dair ilk olarak şu paylaşımı yaptı: "Memur ve emekliye daha az ücret artışı yapmak için bütün kamu zamları Temmuz'a ertelendiğinden Haziran enflasyonu epey düşük çıktı. Bir aylık değere bakıp bunu trend olarak görmek pek sağlıklı değil."

Bu değerlendirmenin ardından Kara bir başka paylaşım yaparak şunları kaydetti:

"Haziran resmi enflasyonu %1,64 olarak açıkladı. Peki para politikası açısından en önemli değişken olan mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık enflasyon ne oldu?

2016 yılına kadar olan mevsimsel faktörler kullanıldığında %2,3 Son döneme kadar olan verilerle mevsimsellikten arındırılma yapıldığında %1,9.

Arada ciddi fark var. Yüksek enflasyon ortamında mevsimsel faktörler oldukça değişti. Arındırılmış değerleri yorumlarken dikkatli olmak gerekiyor."