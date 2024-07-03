Prof. Dr. Hakan Kara: Hem hedefleyen hem de açıklayan kurumun aynı olması pek sağlıklı değil

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerini sürdürüyor.

Kara bugün açıklanan enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Merkez Bankası'nın enflasyonu açıklamasını sağlıklı bulmadığını kaydeden Kara, gerekçe olarak MB'nin aynı zamanda enflasyonu hedefleyen kurum olmasını gösterdi.

Prof. Dr. Kara'nın açıklaması şöyle:

"Merkez Bankası bir süredir para politikası iletişimini mevsimsellikten arındırılmış enflasyon üzerinden kurguluyor. Öte yandan, bu değeri kendi hesaplayıp açıklıyor. Hem hedefleyen hem de açıklayan kurumun aynı olması pek sağlıklı değil. TÜİK'in açıklaması daha isabetli olur."