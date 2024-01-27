Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Big Mac sandviç fiyatları uçtu, dünya ortalamasının üzerinde!

Dolar/TL, Eylül 2023'ten bugüne sınırlı günlük değişimle kademeli yükselişine 30 seviyesi üzerinde devam ediyor. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı, ocak ayında aralık ayına göre bir miktar arttı.

"Dolar bazında yüzde 200 sandviç enflasyonu"

Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından Big Mac sandviç fiyatlarını dolar ve TL enflasyonu üzerinden baz alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, şunları kaydetti:

“Big Mac sandviç fiyatı 180 TL oldu. Son 20 yılın göreli olarak en pahalısı. Dünya ortalamasının yüzde 36 üzerinde. Artık TL değerli diyebiliriz sanırım. Grafiği okumakta zorluk çekenler için: Bizde son iki yılda sandviç fiyatı 2 dolardan 6 dolara çıkmış. Dolar bazında yüzde 200 sandviç enflasyonu.”