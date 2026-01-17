Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Kiralarda gerileme enflasyonu ne kadar düşürür?

Merkez Bankası’nın 2026 yılı öngörülerinde, kiralarda belirgin bir yavaşlama bulunurken, bu beklentinin enflasyon üzerindeki etkisi de hesaplanıyor.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kira enflasyonunda öngörülen düşüşün enflasyonda nasıl bir etki yapacağını hesapladı.

Kara değerlendirmesinde, Merkez Bankası kira enflasyonunun 2026 yılında yaklaşık 30 puan gerilemesini beklediğini belirtirken, bu tahminin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu belirtti. TCMB’nin öngörülerindeki düşüşün enflasyonda yaklaşık 2 puan düşüşe katkı sunacağını hesapladı.

Kara, kiralardaki gerileme öngörüsünün grafiğini de paylaşımında gösterdi:

Merkez Bankası 2026 yılında kira enflasyonunun 30 puan kadar düşeceğini öngörüyor - ki bence de mümkün. Buradan enflasyondaki düşüşe 2 puan katkı gelecek. pic.twitter.com/ILirob435o — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 17, 2026

Kiralar, son yıllarda yüksek seyreden ve düşüşte beklenen hızın yakalanamadığı belirtilen enflasyonda, katı ve gecikmeli bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kira artışlarındaki yavaşlama, dezenflasyon süreci açısından kritik bir eşik olarak görülürken, konut fiyatlarındaki artış hızının düşmesi, yeni kiralarında yanında mevcut kira sözleşmelerdeki artış oranlarının da gerilemesini sağlıyor.