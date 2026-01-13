Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede!
Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın hesaplamalarına göre, TCMB’nin rezervleri tarihi zirvesine çıktı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, rezerv hesaplamasını paylaştı.
Kara’nın hesaplamasında, TCMB’nin rezervlerinin tarihi zirveye ulaştığını belirtti.
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası net rezervleri 70,5 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı” derken, grafiği de paylaştı:
Merkez Bankası net rezervleri 70,5 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştı. pic.twitter.com/S7s2ggjbZQ— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 13, 2026
TCMB'nin rezervleri, haftalık olarak perşembe günü 14:30'da açıklanıyor.