Prof. Dr. Hakan Kara hesaplamıştı: Türkiye'de asgari ücretle kaç latte alınıyor?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de düşen alım gücüyle pahalılık tartışmaları da gündemde yerini koruyor. Yurt dışından özellikle yeme içme ücretleri üzerinden yapılan hesap paylaşımlarına Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, latte ve Big Mac üzerinden yeni bir yaklaşım getirmişti.

Hakan Hoca’nın da dediği gibi, tek göstergeyle anlaşılması mümkün olmayan latte verilerini, yine kendisinden aldığımız yardımla asgari ücret üzerinden değerlendirdik.

Asgari ücret üzerinden latte alım gücü

Türkiye’de asgari ücret, 17 bin 2 TL ve yıl ortasında güncellenmemesi de çok konuşulmuştu. Starbucks fiyatlarına ise yıl başından bu yana birden fazla zam yapıldı.

Avrupa’da, Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Norveç ve İsviçre gibi ülkelerde asgari ücret uygulaması yok. Dünyada yine birçok ülkede asgari ücret yasal sınırlar içinde bulunurken, ortalamada çok düşük oranlarda asgari ücretli çalışan istihdamda yer alıyor.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın derlediği latte fiyatlarını, Trading Economics ve diğer kaynaklardan ülkelerin asgari ücretleriyle karşılaştırdığımızda ortaya farklı bir manzara çıkıyor.

Türkiye’de asgari ücretle alınabilen latte sayısı yaklaşık 153 olurken, asgari ücretle en az latte satın alınabilen ülkeler arasında Yeni Delhi, Mexico City, Kahire ve Bangkok’un ardından 5. sırada yer alıyor.

Lattenin dolar bazında pahalı göründüğü Zürih ve Kopenhag ise asgari ücretle en çok latte alınabilen Avrupa şehirleri.

İşte ülkelerde en düşük maaşların alabildiği latte sayıları: