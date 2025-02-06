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Prof. Dr. Hakan Kara isyan etti: Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor

Prof. Dr. Hakan Kara, fiyatlardaki bozulmaya işaret ederken, farklılıklara adeta isyan ederek enflasyonun adalet duygusunu ve ahlakı da bozduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara isyan etti: Enflasyon adalet ve ahlakı da bozuyor
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankasının eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı” diyerek, enflasyonun yarattığı sorunlara işaret etti.

Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda, aynı ürünün mağazada ve internetteki fiyat farkına dikkat çekerken, “Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil” adalet ve ahlak tarafındaki etkisine şu şekilde dikkat çekti:

“Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. İki ayrı eczaneden sorduğum vitaminin bana söylenen fiyatı 450 TL idi. İnternet üzerinden aynı ürün 200 TL’ye satılıyor. Yaşadığım başka bir örnek: Mağazada 1500 TL fiyat verilen ürünün internet üzerinden 350 TL’ye alınabildiğini gördüm. Eminim hepiniz benzer şeyler yaşıyorsunuz. Sıkça böyle şeyler olunca insan artık normal fiyatlamalara bile şüphe ile bakıyor. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor.”

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