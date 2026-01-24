  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara: KKM’nin izleri bizimle bir süre daha kalacak!
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara: KKM’nin izleri bizimle bir süre daha kalacak!

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin vadeleri sona eren KKM hesaplara yönelik iki tebliği yürürlükten kaldırması sonrası yaptığı değerlendirmede, “Mevcut ekonomi yönetiminin yaptığı en doğru iş oldu. Öte yandan izleri bizimle bir süre daha kalacak” dedi.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara: KKM’nin izleri bizimle bir süre daha kalacak!
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadeleri sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarla ilgili iki tebliği yürürlükten kaldırdı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, KKM’nin resmen bitişine yönelik yaptığı yorumda kararı onaylarken, etkilerinin süreceğini de belirtti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KKM resmen bitti. Mevcut ekonomi yönetiminin yaptığı en doğru iş oldu” derken, değerlendirmesine şu şekilde devam etti:

“Öte yandan izleri bizimle bir süre daha kalacak:

Gelir ve servet dağılımında bozulma, yüksek enflasyon, yüksek faiz, değerli TL ile zayıflayan sanayi üretimi ve ihracat…”

KKM dönemi sona erdiKKM dönemi sona erdiEkonomi
Mehmet Şimşek: Programımızla ekonominin kırılganlıklarını azaltıyoruzMehmet Şimşek: Programımızla ekonominin kırılganlıklarını azaltıyoruzEkonomi
Fitch “görünümü” iyileştirdi, Moody’s kıpırdamadı: Uzmanlar nasıl yorumladı?Fitch “görünümü” iyileştirdi, Moody’s kıpırdamadı: Uzmanlar nasıl yorumladı?Ekonomi