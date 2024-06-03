Prof. Dr. Hakan Kara: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefine ulaşması neredeyse imkansız!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 75,45 seviyesine yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi mayıs ayında TÜFE'nin yüzde 3,04 oranında artması, yıllık bazda ise yüzde 74,89 seviyesine yükselmesi yönündeydi.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara da açıklanan verileri yorumladı.

Sosyal medya platformu X'te bir grafik paylaşarak enflasyon verilerini değerlendiren Kara "2024 yıl sonu resmi tahminine ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu gösteren grafik." dedi.

Bir başka tweetinde de "%38'lik resmi tahminin tutması için yılın kalan aylarında enflasyonun aylık ortalama %1,7 olması gerekiyor." ifadesine yer verdi.