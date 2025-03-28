Prof. Dr. Hakan Kara para piyasası fonlarından çıkan paranın nereye gittiğini açıkladı!

19 Mart’ta başlayan siyasi gündemdeki hareketlilikten etkilenen piyasalardaki oynaklık, para piyasası fonlarında da yüksek etki etti.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, para piyasası fonlarından (PPF) çıkışı hesapladı.

18 Mart’tan bu PPF’den 675 milyar TL çıkarken, serbest fonlara 157 milyar TL girişle net çıkış 518 milyar TL oldu.

Bu çıkışın dövize geçmiş olabileceğini Kara paylaşımında şöyle anlattı:

“18 Mart’tan bu yana para piyasası fonlarından 675 milyar TL çıktı. Serbest TL fonlarda ise 157 milyar artış oldu. Yani net çıkış 518 milyar TL (13,6 milyar dolar). Çıkan paranın önemli bölümü dövize gitmiş olabilir. Nitekim 18 Mart’tan sonraki 5 günde döviz mevduat 8 milyar dolar arttı.”