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Prof. Dr. Hakan Kara: Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 haftadır üst üste rekor kırarken, net rezervlerin pozitife geçmesine Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri açıklandı. Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta yaşanan artışla yeni zirve görüldü.

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“Hayırlı olsun”

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, rezervlere yönelik yaptığı paylaşımda, net rezervlerin KKM dahil artıya geçtiğini açıklayarak “hayırlı olsun” dedi.

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