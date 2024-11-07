Prof. Dr. Hakan Kara: Rezervlerde artıya geçtik 'hayırlı olsun'
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 haftadır üst üste rekor kırarken, net rezervlerin pozitife geçmesine Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “hayırlı olsun” dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri açıklandı. Merkez Bankası rezervlerinde geçen hafta yaşanan artışla yeni zirve görüldü.
“Hayırlı olsun”
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, rezervlere yönelik yaptığı paylaşımda, net rezervlerin KKM dahil artıya geçtiğini açıklayarak “hayırlı olsun” dedi.
Net rezervlerimiz (KKM dahil) gerçek anlamda resmen pozitife geçmiştir. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/zIlDt5l3gq— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) November 7, 2024