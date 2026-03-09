Prof. Dr. Hakan Kara: Savaş uzarsa Türkiye ekonomisinde dengeler değişebilir

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Orta Doğu’daki savaşın küresel enerji fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendirdi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Kara, Türkiye’nin güçlü ve kırılgan yönlerini sıralayarak savaşın süresine bağlı olarak enflasyon, cari açık ve büyüme görünümünün farklı senaryolarda nasıl şekillenebileceğine dikkat çekti.

Son gelişmeler Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

Prof. Dr. Kara, “Önce güçlü taraflarımızdan başlayalım” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’nin kamu ve özel sektör borçluluğu düşük, bütçe açığı %3’ün altında. Bu nedenle büyümedeki sert yavaşlamaları yumuşatabilecek bir miktar manevra alanımız var.

Bankacılık sistemimiz güçlü ve temkinli yönetiliyor. Şirketler kesimimiz esnek ve çevik.

Merkez Bankası, altın fiyatlarındaki artışın da desteğiyle rezerv tarafında epey cephane biriktirdi.

Faizlerin seviyesi (basit %40) orta şiddette şoklara karşı TL’yi koruyor.

Yabancı yatırımcı swap pozisyonu Rahip Brunson krizi dönemine göre çok düşük.

Son gelişmeler Türkiye’nin jeostratejik konumunu ve güvenli ülke algısını güçlendirebilir.”

“Eleştirilerin yersiz olmadığını bu şok net bir şekilde gösterdi”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Zayıf taraflarımız ise şunlar” diyerek Türkiye’nin bu konjonktürde hangi sorunlara açık olduğunu da şu şekilde sıraladı:

“Enerjide ithal bağımlılığımız son 10 senede düşse de halen %65-70 düzeylerinde. Petrolle ilişkili (gübre gibi) birçok farklı hammaddede ithalat bağımlılığımız yüksek.

Enflasyonumuz yüksek. Bu şoka tam da enflasyonla mücadelede kritik eşiğe geldiğimizde dönemde yakalandık. Petrol fiyatları 3 ay boyunca yüksek seviyelerde kalırsa enflasyonun düşeceğine olan güven iyice azalacak.

Enflasyonla mücadelede hızlı davranılmamasına dair getirdiğimiz eleştirilerin yersiz olmadığını bu şok net bir şekilde gösterdi.

Savaş tam da cari açığımızın arttığı bir dönemde geldi. Son gelişmeler olmasaydı zaten dış açık 35 milyar dolarlara gidiyordu, bu şok kalıcı olursa 50 milyar doları aşan bir açıkla karşı karşıya kalacağız. Sermaye girişlerinin yavaşlaması ve artan dolarizasyon eğilimi nedeniyle, bunu finanse etmek için ya merkez bankası rezervini kullanacağız ya da ekonomide bir süre belirgin yavaşlamaya razı olacağız.”

“Savaş uzun sürerse bütün parametreleri gözden geçirmek gerekecek”

Prof. Dr. Kara, paylaşımında sonuçları da şu şekilde sıraladı:

“Enerji fiyatlarında sert artış en son istediğimiz şeydi. İç (enflasyon) ve dış (cari işlemler) dengenin ikisini birden bozan bir gelişme.

Savaşın kısa sürdüğü ve petrol fiyatlarının 3-6 ay içinde tekrar 70-80 dolarlara indiği bir senaryoda ufak hasarla durumu atlatacak kadar manevra alanımız var. Kısa sürme olasılığı düşük değil ama belirsizlik yüksek.

Savaş uzun sürerse bütün parametreleri gözden geçirmek gerekecek. Şimdiye kadar ekonomi yönetimi büyümede sert bir yavaşlama olmadan ve dış dengeyi çok bozmadan dövizi kontrol ederek enflasyonla mücadele etmeye çalıştı. Düşük petrol fiyatları buna çok yardımcı oldu. Fakat yüksek enerji fiyatları ve savaş hali geçici olmazsa büyümede daha belirgin ivme kaybı ve döviz kurunda kontrollü bir düzeltmeyi kabullenmek gerekecek.”