Prof. Dr. Hakan Kara şirketlerin faiz artışlarına neden daha dayanıklı olduğunu açıkladı

TCMB’nin “Merkezin Güncesi” sitesinde yayımladığı son analizde, firmaların 2018 ve 2023 parasal sıkılaşma dönemlerindeki ödeme sorunları incelendi. Daha önceki analizde de son dönemde gerçekleşen konkordato taleplerinin finansal koşullarla ilişkisi incelenmişti.

Yine aynı dönemlerde artış görülen konkordatoların ardından son “Parasal sıkılaşma dönemlerinde firmaların temerrüde düşme davranışları nasıl farklılaşıyor?” başlıklı analizde, 2018 sıkılaşma döneminde artan tahsili gecikmiş alacakların (TGA) 2023 sıkılaşma döneminde görece düşük seyrettiği belirtildi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda, bu analizdeki şirketlerin neden faiz artışına daha dayanıklı olduğuna dair ek değerlendirmeler yaptı. Kara’nın değerlendirmeleri şu şekilde oldu:

“Merkez Bankası diyor ki şirketler kesimi önceki dönemlere göre faiz artışına daha dayanıklı çünkü:

1) borçlulukları düşük

2) döviz açıkları sınırlı

İki faktör de şirketlerin bilanço sağlamlığı açısından önemli. İlave olarak şunları da söyleyebiliriz:

- Şirketler kesiminin 2000-2023 dönemindeki (özellikle negatif reel faiz yılları) yüksek karlılıkları, nakit pozisyonlarını ve mali bünyelerini güçlendirdi.

- Önceki dönemlerde sıkılaşmanın önden yüklemeli olması nedeniyle, faiz artar artmaz para politikası sıkı konuma geçmişti. Bu defa sıkı para politikası geçen seneki faiz artırımlarında değil bu yıl ikinci çeyrekte başladı. Henüz 5 ay oldu. Parasal sıkılaşma uzarsa durum değişebilir.

- Parasal sıkılaşmaya rağmen kamu harcamalarının hızlı artması ve beklentilerin yeterince iyileşmemesi nedeniyle şirketlerin fiyatlama gücü yakın döneme kadar yüksek kaldı.”