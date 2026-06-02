Prof. Dr. Hakan Kara: Son iki haftadaki döviz satışları sınırlı kaldı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TCMB’nin döviz işlemlerine ilişkin değerlendirmesinde, son iki haftada merkez bankası rezervlerinden toplam 9,4 milyar dolarlık net döviz satışı gerçekleştiğini hesapladı.

Kara, söz konusu satışların daha önce yaşanan siyasi belirsizlik dönemlerindeki müdahalelerle kıyaslandığında sınırlı düzeyde kaldığını belirtti.

Paylaşımdaki grafikte, 2025 ve 2026 dönemlerinde TCMB'nin haftalık net döviz alım ve satım işlemlerindeki dalgalanmaları dikkat çekerken, son haftalarda yeniden net satış yönünde bir eğilim oluştuğu da görüldü.

Son 2 haftada merkez bankası rezervlerinden 9,4 milyar dolar net satış yapıldı. Satışlar daha önceki siyasi belirsizlik dönemlerine göre sınırlı kaldı. pic.twitter.com/jHGaLid6in — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 2, 2026

Son dönemde küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki oynaklık ile yurt içi piyasalardaki gelişmeler, Merkez Bankası'nın rezervlerine gözlerin çevrilmesine neden olmuştu.