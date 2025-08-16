  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?

Türkiye’de benzinin litre fiyatı 1,28 dolar ile dünya ortalamasına yakın seyrediyor. Kişi başı gelir dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen fiyatların neden yüksek kaldığını Prof. Dr. Hakan Kara, “Birincisi, dünya ortalama geliri sanıldığı kadar yüksek değil. İkincisi, gelir ve servet dağılımının bozulmuş olması." olarak açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?
Takip Et

Türkiye'de benzinin litre fiyatı 1,26 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu fiyat, dünya ortalaması olan 1,29 dolara oldukça yakın. Ancak birçok vatandaş bu fiyatı "pahalı" olarak deneyimliyor. Prof. Dr. Hakan Kara’ya göre, bu algının arkasında gelir seviyesi ve servet dağılımındaki eşitsizlik yatıyor.

Global Petrol Prices verilerine göre Türkiye, litre başına 1,26 dolarlık fiyatla benzin fiyatlarında dünya ortalamasına yakın seyrediyor. Ancak Kara’nın da dikkat çektiği gibi, bu istatistiki denge, toplumun alım gücüyle birebir örtüşmüyor.

Kara, X hesabından yaptığı değerlendirmede, “Biz neden hissetmiyoruz diye çok soru gelmiş. Birincisi, dünya ortalamasına yakınız ama dünya ortalama geliri yüksek değil. İkinci neden, gelir ve servet dağılımının bozulmuş olması” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldıİstanbul’da fırtına alarmı: Gülhane Parkı ziyarete kapatıldıGündem
Donald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdıkDonald Trump: Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir anlaşma imzalamayı kararlaştırdıkDünya

 

Ekonomi
“Milyarderlik saçmalık” dedi, servetini paylaştı
“Milyarderlik saçmalık” dedi, servetini paylaştı
Mısır üreticisi isyanda: Kâr yok, borç var, ödeyemeyeceğiz artık
Mısır üreticisi isyanda: Kâr yok, borç var, ödeyemeyeceğiz artık
Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?
Bütçe açığı 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı: Vergilerin yüzde 22’si faize
Vergilerin yüzde 22’si faize
Boz Antep fıstığında yükselen fiyatlar üreticiyi sevindiriyor
Boz Antep fıstığında yükselen fiyatlar üreticiyi sevindiriyor
Küresel piyasalarda dikkatler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda
Küresel piyasalarda dikkatler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda