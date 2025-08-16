Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?

Türkiye'de benzinin litre fiyatı 1,26 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu fiyat, dünya ortalaması olan 1,29 dolara oldukça yakın. Ancak birçok vatandaş bu fiyatı "pahalı" olarak deneyimliyor. Prof. Dr. Hakan Kara’ya göre, bu algının arkasında gelir seviyesi ve servet dağılımındaki eşitsizlik yatıyor.

Global Petrol Prices verilerine göre Türkiye, litre başına 1,26 dolarlık fiyatla benzin fiyatlarında dünya ortalamasına yakın seyrediyor. Ancak Kara’nın da dikkat çektiği gibi, bu istatistiki denge, toplumun alım gücüyle birebir örtüşmüyor.

Kara, X hesabından yaptığı değerlendirmede, “Biz neden hissetmiyoruz diye çok soru gelmiş. Birincisi, dünya ortalamasına yakınız ama dünya ortalama geliri yüksek değil. İkinci neden, gelir ve servet dağılımının bozulmuş olması” ifadelerini kullandı.