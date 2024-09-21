Prof. Dr. Hakan Kara TCMB’nin gece düzenlemesinin hisselere etkisini yorumladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında, bireysel kredilere ve kredi kartlarına 31 Temmuz 2023 tarihinden bu yana uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı.

Düzenleme sonrasında kredilerde hem arzın hem de talebin kısıtlanmasında gevşeme sinyalleri görüldü.

TCMB’den de düzenleme geldi

Gece saatlerinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen “Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu” kapsamında, Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

İki düzenlemenin tezat içerdiğini belirten ekonomistler kararları yorumlamakta gecikmedi.

“Yorumlaması zor olabilir ama daha bitmedi”

TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ZK düzenlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kara, kararın detaylarını verdikten sonra nasıl görülmesi gerektiğini şu şekilde açıkladı:

“TCMB’nin faiz aracının kullanımı nispeten şeffaflaşırken, faiz dışı araçlarına dair (döviz müdahaleleri, zorunlu karşılıklar, KKM vs) uygulamalar, sadeleşme çabalarına rağmen, karmaşık ve gizemli kalmaya devam ediyor.

Dün gece yapılan düzenleme ile TL mevduat için ayrılan TL zorunlu karşılıklar artırılırken, döviz mevduat için tutulan TL zorunlu karşılık düşürüldü. Buraya kadar bile yorumlaması zor olabilir, biliyorum, ama daha bitmedi.

Aynı zamanda TL zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL’ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı Bitmedi, TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı da yükseltildi.”

Şair burada ne demek istiyor?

Kara, detayların ardından kararın nasıl görülmesi gerektiğini ve hisseler üzerindeki etkisini de şu şekilde yorumladı:

“Şair burada ne demek istiyor?

Bu yapılanlar birkaç şeyi amaçlıyor:

1. Bankaların karlılıklarındaki azalmayı sınırlamak (temel amaç bu gibi görünüyor).

2. Bu arada nette bir miktar likidite çekip piyasa faizlerinin çok düşmesini engellemek.

3. Arka planda döviz dönüşümlü KKM’den TL’ye geçişi zorunlu karşılıklara bağlayan koşulu kaldırarak KKM’den çözülmeyi biraz hızlandırmak.

4. Bütün bunları yaparken döviz mevduattan TL’ye geçmeyi teşvik etmeyi sürdürmek.

Özetle, TCMB bankaları biraz rahatlatmış ama bunu yaparken diğer hedefleri bozmayan kararlar almış. Nette iktisadi açıdan önemli fark yaratmaz. Sıkılaşma ya da gevşeme olarak yorumlamak zor. İnce ayar diyebiliriz.

Banka hisseleri açısından bir miktar pozitif etki yapabilir.”