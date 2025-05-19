  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara: Türklerin yurt dışına yatırımı tarihi zirvede
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara: Türklerin yurt dışına yatırımı tarihi zirvede

Prof. Dr. Hakan Kara, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptıkları net doğrudan yatırımların tarihi zirveye ulaştığını paylaştığı grafikle gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara: Türklerin yurt dışına yatırımı tarihi zirvede
Takip Et

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’den yurt dışına net doğrudan yatırımların tarihi zirvesine ulaştığını aktardı.

Kara’nın X platformunda yaptığı paylaşımında, grafikle gösterdiği yatırımların zirvesini şu şekilde anlattı:

“Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar $ ile tarihi zirveye ulaştı.”

Prof. Dr. Hakan Kara: 16 bin dolarlık milli geliri vatandaş neden hissetmiyor?Prof. Dr. Hakan Kara: 16 bin dolarlık milli geliri vatandaş neden hissetmiyor?Ekonomi
AB'den Türkiye raporu: Büyüme beklentisi düştüAB'den Türkiye raporu: Büyüme beklentisi düştüEkonomi

 

 

 

Ekonomi
Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinde "rant" sorunu
Türkiye ekonomisinde "rant" sorunu
Bakan Işıkhan açıkladı: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Genç istihdamı için metal sektörü önceliklendirildi
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına KKTC'den konut alımında yeni dönem
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına KKTC'den konut alımında yeni dönem!
AB'den Türkiye raporu: Büyüme beklentisi düştü
BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Bakan Bayraktar: Gabar’da petrolü ile Türkiye’nin yüzde 8’lik ihtiyacı karşılanıyor
Bakan Bayraktar: Gabar’da petrolü ile Türkiye’nin yüzde 8’lik ihtiyacı karşılanıyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretiyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yılda 1 trilyon 322 milyar dolar milli gelir üretiyoruz