Prof. Dr. Hakan Kara: Türklerin yurt dışına yatırımı tarihi zirvede
Prof. Dr. Hakan Kara, Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptıkları net doğrudan yatırımların tarihi zirveye ulaştığını paylaştığı grafikle gösterdi.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’den yurt dışına net doğrudan yatırımların tarihi zirvesine ulaştığını aktardı.
Kara’nın X platformunda yaptığı paylaşımında, grafikle gösterdiği yatırımların zirvesini şu şekilde anlattı:
“Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar $ ile tarihi zirveye ulaştı.”
Yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı net doğrudan yatırımlar, 2025 Mart’ta yıllık 7,56 milyar $ ile tarihi zirveye ulaştı. pic.twitter.com/Z5aVZS8Zuc— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) May 19, 2025