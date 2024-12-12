Prof. Dr. Hakan Kara: Yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, 2021 Eylül’de başlayan faiz indirimleri sonrasında ekonomide yaşananları cari açık üzerinden değerlendirdi.

TCMB, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Ödemeler dengesi 5 yıl sonra ilk kez 5 ay üst üste fazla verdi.

Kara da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2021’deki faiz indirim süreci sadece enflasyonu değil dış açığı da patlatmıştı” derken, ekonomide yaşananları, grafik üzerinden şu şekilde değerlendirdi:

“TL’ye değer kaybettirip Çin modeli olacağız derken dünyanın en yüksek dış açığını veren ülke olmuştuk. Bazen geriye dönüp baktığımda yaşadıklarımız kötü bir rüya mıydı diye düşünmüyor değilim.”