Prof. Dr. Hakan Kara: Yavaşlama enflasyonda ivme kaybının başladığına işaret

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerini sürdürüyor. Kara'nın açıklamaları yakından takip edilirken son olarak enflasyon yorumu dikkat çekti.

Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı TCMB'ye ait İktisadi Yönelim Anketi'nden bir grafikle enflasyona ilişkin bir tespitte bulundu.

Kara grafiği şu notla paylaştı: "Şirketlerin fiyat artırma eğilimlerindeki yavaşlama, enflasyonda ivme kaybının başladığına işaret ediyor."

Öte yandan asgari ücretin enflasyona etkisi ve artmalı mı yönündeki bir soruya Kara şu cevabı verdi: "Ücretlerin enflasyondaki rolü sektöre göre değişir. Sanayide birçok alanda önemi düşüktür. Öte yandan lokanta, eğitim, yazılım gibi sektörlerde en başa yazabiliriz."