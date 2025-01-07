Hakan Kara’dan çarpıcı analiz: Enflasyon yükseldikçe dolandırıcılık artıyor!
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabında paylaştığı çarpıcı analizde enflasyonun yükselişinin dolandırıcılığı ciddi oranda artırdığını grafikle anlattı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Enflasyon ahlakı bozar” diyerek paylaştığı grafikte enflasyondaki artışın, dolandırıcılıkta da nasıl bir artışa yol açtığını ortaya koydu.
Kara, paylaşımında, toplam hüküm giyilen suçlar içinde dolandırıcılığın payındaki yükseliş ile enflasyonu karşılaştırdı.
“Enflasyon ahlakı bozar”
Prof. Dr. Hakan Kara, Doruk Okuyan tarafından hazırlanan grafiği paylaştı. “Enflasyon ahlakı bozar” diyerek, toplam hüküm giyilen suçların içinde dolandırıcılık suçlarının payı ile enflasyonun seyri karşılaştırılırdı.
TCMB’nin veri sistemi EVDS ve Ceza İnfaz Kurumu verilerinden hazırlanan istatistikte, 2011’den sonraki yükseliş dikkat çekerken, 2023’te oran zirve yapıyor.
Enflasyon ahlakı bozar. pic.twitter.com/GZLNKz7HRu— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 7, 2025