Prof. Dr. Hakan Kara’dan çarpıcı grafik: Yoksulluğun en net göstergesi

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Avrupa’nin TÜİK’i Eurostat verilerinden derlediği grafiği paylaştı. Grafikte, Kara’nın yoksulluğu en iyi anlatan veri olduğunu belirttiği “gün aşırı et, tavuk, balık yiyebilme imkânı” göstergesinin Türkiye’de 2006 yılındaki orana göre oldukça gerilediği görüldü.

Kara’nın paylaşımı şu şekilde oldu:

Halkın yoksulluğunu en iyi yansıtan göstergelerden biri gün aşırı et, tavuk, balık yiyebilme imkanına sahip olmayanların oranıdır.

2014’e kadar iyileştikten sonra 2018-2022 arası tekrar bozuluyor. 2023 itibarıyla halkın yaklaşık %40’ı düzenli şekilde et, tavuk, balığa erişemiyor. pic.twitter.com/zgxsDqXYKQ — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 14, 2026

Kara, paylaşımının devamında da OECD verilerinde de aynı göstergede Türkiye'nin sonuncu olduğunu gösteren bir grafik paylaşarak, "OECD ülkelerinde gün aşırı et, tavuk ya da balık tüketme şansına sahip olamayanların oranı. Açık ara birinciyiz." dedi ve şöyle devam etti:

"Üzülerek bu veri setine bakıyorum. Birçok endeks var: kaygı düzeyi, güven, yaşam tatmini, kaliteli beslenme, rüşvet algısı vs vs. Özetle durum iyi değil. Bana en çarpıcı gelen şu oldu: 2022’de parasızlık nedeniyle ayda en az bir gün aç kaldığını söyleyen öğrencilerin oranı %18"