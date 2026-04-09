Prof. Dr. Hakan Kara’dan faiz yorumu: Rezervlerdeki toparlanmanın garantisi yok!

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, savaşın rezervlerdeki etkisini yorumlarken, TCMB’nin faiz kararına yönelik de değerlendirmede bulundu.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın rezervlere negatif etkisinin ateşkesle toparlanmaya yöneleceğini belirtti. Ancak ateşkesteki belirsizlikler nedeniyle gelecek hafta 22 Nisan’da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) kararının kritik olduğuna işaret etti.

Kara’nın paylaşımı şu şekilde oldu:

“Ateşkes olmasaydı net rezervler negatife doğru gidiyordu. Bundan sonra gerginlik büyümezse rezervler toparlanacaktır. Fakat hiçbir şeyin garantisi yok, bu nedenle merkez bankasının Nisan’da resmi faizi fiili faize eşitlemesi en basiretli davranış olacaktır.”

Ateşkes olmasaydı net rezervler negatife doğru gidiyordu.

pic.twitter.com/E2UcMPeoiC — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 9, 2026

TCMB, faiz kararı 22 Nisan Perşembe günü 14:00'te açıklanacak.