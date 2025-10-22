Prof. Dr. Hakan Kara’dan iki farklı Merkez Bankası anketi

  1. Ekonomim
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yarın açıklanacak faiz kararı öncesinden sosyal medya hesabında iki farklı anket düzenledi. Kara, anketlerde faiz kararına yönelik beklentileri iki ayrı soruyla sordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı iki anketle dikkat çekti.

TCMB’nin Ekim 2025 PPK toplantısından çıkacak faiz kararına yönelik iki ayrı soru soran Kara, açıklanacak faiz kararına yönelik beklentileri ve tahminleri ölçtü.

Genel anketlerin aksine ilk soruda Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası yarın ne yapmalı?” sorusunu yöneltti. Anketin ilk saatinde 6 bin 600’den fazla yanıt verilen soruda “faiz indirmeli” seçeneği yüzde 45,2, “faizi sabit tutmalı” seçeneği yüzde 37,5 ve “faiz artırmalı” seçeneği de yüzde 17,3 oranında oy aldı.

Kara’nın ikinci sorusu ise genel faiz anketleriyle aynı şekilde “Merkez Bankası yarın ne yapar?” oldu.

Bu soruda 4 seçenek bulunurken, anketin ilk bir saatinde 5.800' e yakın oy kullanılırken, ilk seçenek olan “100 baz puan indirir” seçeneği yüzde 34,7, “150 baz puan indirir” yüzde 33,3, “200 ve üzeri indirir” yüzde 12 ve “değiştirmez” seçeneği de yüzde 20 oranında oy aldı.

 

