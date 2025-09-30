  1. Ekonomim
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası, Ekim ayındaki toplantısında faiz kararına ilişkin TCMB sunumunda yer alan enflasyon görünümünü etkileyen yukarı ve aşağı yönlü risklere dikkat çekti. Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin faiz kararı için “Sınırlı tutacağını ima ediyor ama durma sinyali vermiyor” yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Hakan Kara’dan TCMB faiz yorumu: Sınırlı tutacağını ima ediyor ama durma sinyali vermiyor
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son sunumunda yer alan mesajları değerlendirdi.

TCMB ekim ayı faiz kararı ne olur?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kara, TCMB’nin Ekim ayında faiz indirimini sınırlı tutacağını ima ettiğini, ancak sıkılaşma döngüsünde sona gelindiğine dair bir sinyal vermediğini ifade etti.

“Sınırlı tutacağını ima ediyor ama durma sinyali vermiyor”

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TCMB son sunumunda riskleri daha yüksek sesle dile getirerek Ekim ayında faiz indirimini sınırlı (<250 bps) tutacağını ima ediyor fakat durma sinyali de vermiyor” yorumunu yaptı.

Enflasyon görünümünü etkileyen riskler dikkat çekiyor 

Prof. Dr. Kara’nın değerlendirmesinde referans verdiği TCMB sunumunda, enflasyon görünümünü etkileyen yukarı ve aşağı yönlü riskler de dikkat çekti.

TCMB’nin son sunumunda don ve kuraklığının gıda fiyatları üzerindeki etkisi, hizmet sektöründeki katılık ve enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü risk oluşturduğu vurgulanırken, küresel büyüme, emtia fiyatları da aşağı yönlü riskler olarak görülüyor.

