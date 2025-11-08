Prof. Dr. Hakan Kara’nın enflasyon öngörüsü

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin 7 Kasım’da açıkladığı 2025 yıl sonu enflasyon tahminindeki revizyonu 22 ay önceden öngördü.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın 7 Kasım’da yaptığı, 2025 yılı IV. Enflasyon Raporu sunumunda açıkladığı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına güncellenmişti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yıl sonu enflasyon öngörüsü için şu ifadeleri kullandı:

“Eski kayıtlara gidip enflasyona dair ben ne demişim diye baktım. 2024 başında, yani bundan tam 22 ay önce, bu yıl enflasyonu %65 olasılıkla %28,4, %35 olasılıkla %37,5 tahmin etmişim. Ağırlıklı ortalaması %31,6 ediyor. Muhtemelen gerçekleşme 32 civarında olacak. Hiç fena değil.”