Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı iki kattan fazla fiyat artışı dikkat çekti
Prof. Dr. Hakan Kara, son 2 yılda ithal ürünlerle yurt içi ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. İthal ürünlerin fiyatları gerilerken, yurt içindeki ürünlerdeki fiyat artışı yüksek oldu.
Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ekonomiye yönelik paylaştığı grafiklerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı son grafikte TL’nin seyri ve üretici enflasyonunu birlikte gözler önüne serdi.
Yurt içinde iki kattan fazla artış
Kara, son 2 yılda yurt içinde üretilen ürünlerdeki fiyat artışı ile ithal ürünlerin fiyatlarındaki değişimi gösteren bir grafik paylaştı.
Kara paylaştığı grafikte, “Son iki yılda, ithal edilen ürünlerin fiyatları düşerken yurt içi fiyatlar ortalamada %116 arttı” değerlendirmesini yaptı.
Yerli ve milli bir enflasyon
Kara, grafiğin ne anlatmak istediğine yönelik sorulara ise daha dikkat çekici bir cevap verdi:
"Yaşamakta olduğumuz tamamen yerli ve milli bir enflasyon."
Son iki yılda, ithal edilen ürünlerin fiyatları düşerken yurt içi fiyatlar ortalamada %116 arttı. pic.twitter.com/2mRBkVThU7— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 14, 2024