  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı iki kattan fazla fiyat artışı dikkat çekti
Takip Et

Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı iki kattan fazla fiyat artışı dikkat çekti

Prof. Dr. Hakan Kara, son 2 yılda ithal ürünlerle yurt içi ürünlerin fiyatlarını karşılaştırdı. İthal ürünlerin fiyatları gerilerken, yurt içindeki ürünlerdeki fiyat artışı yüksek oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Prof. Dr. Hakan Kara’nın paylaştığı iki kattan fazla fiyat artışı dikkat çekti
Takip Et

Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ekonomiye yönelik paylaştığı grafiklerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı son grafikte TL’nin seyri ve üretici enflasyonunu birlikte gözler önüne serdi.

Yurt içinde iki kattan fazla artış

Kara, son 2 yılda yurt içinde üretilen ürünlerdeki fiyat artışı ile ithal ürünlerin fiyatlarındaki değişimi gösteren bir grafik paylaştı.

Kara paylaştığı grafikte, “Son iki yılda, ithal edilen ürünlerin fiyatları düşerken yurt içi fiyatlar ortalamada %116 arttı” değerlendirmesini yaptı.

Yerli ve milli bir enflasyon

Kara, grafiğin ne anlatmak istediğine yönelik sorulara ise daha dikkat çekici bir cevap verdi:

"Yaşamakta olduğumuz tamamen yerli ve milli bir enflasyon."

Cari açık azalıyor azalmaya da, hele bir bak niye azalıyor?Cari açık azalıyor azalmaya da, hele bir bak niye azalıyor?Ekonomi
Cari dengede fazla vermenin sonu geldiCari dengede fazla vermenin sonu geldiEkonomi
İthalat sadece gümrük konusu değilİthalat sadece gümrük konusu değil
Ekonomi
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa: Sofralık zeytinde arz noksanlığı oluşabilir
Hidamet Asa: Sofralık zeytinde arz noksanlığı oluşabilir
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Birleşmiş Milletler 4 gümrük kapısını dünyaya rol model olarak gösteriyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: BM 4 gümrük kapısını dünyaya rol model olarak gösteriyor
TİP'li Ahmet Şık: Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor
TİP'li Ahmet Şık: Kayıt dışı çalışanların yarısı asgari ücretin altında çalışıyor
Türkiye’de akademisyen enflasyonu!
Türkiye’de akademisyen enflasyonu!
Gaziantep’teki ayakkabı üreticileri e-ihracatta büyük başarıya imza attı
Gaziantep’teki ayakkabı üreticileri e-ihracatta büyük başarıya imza attı
CHP’li Okakın 2025 bütçesini değerlendirdi: Kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda
CHP’li Okakın: Kayıt dışılığın normalleştirildiği bir bütçe karşımızda