Fiyat artışları kapıda: Prof. Dr. Hakan Kara gıda üretimindeki düşüşe dikkat çekti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Satınalma Yöneticileri Endeksleri (Purchasing Managers’ Indices-PMI), ekonomik faaliyet koşullarının ölçümü için takip edilen önemli göstergelerden olurken, endekslerin hesaplanması için düzenlenen ankette, anket katılımcısı firmalara üretim, yeni siparişler, stok düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve fiyat trendleri gibi parametrelerin hangi yönde geliştiği (artış/iyileşme ya da düşüş/kötüleşme) sorularak ekonomik tablo çıkarılır.

PMI’ların 50’den büyük olması önceki aya kıyasla bir iyileşmeye ya da artışa işaret ederken, 50’den küçük olması da tam tersi kötüleşmeye ya da düşüş olarak değerlendirilir.

İSO Ağustos verilerinde 10 sektör de daralmaya işaret etti.

Prof. Dr. Kara, özellikle gıdaya dikkat çekti

Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın PMı verilerinde özellikle gıda sektörüne dikkat çektiği görüldü. Gıda sektörü birçok sektördeki bozulmaya karşın yakın döneme kadar temel ihtiyaç kategorisinde de olması nedeniyle pozitif alanda yer alırken, artık gıda üretimde de negatif alana geçtiği görüldü.

Türkiye'de mevcut durumda yüksek olan gıda enflasyonunu da düşününce fiyat artışlarına yönelik üretim daralması endişelendirdi.

İşte Kara’nın o paylaşımı: