Prof. Dr. Kamil Yılmaz: Fon krizinde TCMB piyasayı yatıştırdı, dövizde sıçrama beklenmiyor

Fon krizinin ardından TCMB’nin attığı adımları değerlendiren Prof. Dr. Kamil Yılmaz, bankanın sağladığı likidite imkanlarının piyasalardaki olası bir sıkışmayı engellediğini ve piyasaları yatıştırdığını belirtti. Yaşanan tablonun Türkiye finansal sisteminin genel büyüklüğüne kıyasla boyut olarak görece küçük bir sorun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, gerekli adımların atılması halinde sürecin TCMB tarafından kontrol altında yürütülebileceğini ve dövizde kontrolsüz bir sıçrama beklenmediğini kaydetti.

TCMB’nin faiz kararı ne olur?

TCMB’nin para politikası patikasına da değinen Prof. Dr. Yılmaz, dezenflasyon programı kapsamında kademeli faiz indirimlerinin devam etmesini beklediğini dile getirdi. Ekim ayında 100 baz puanlık bir faiz indiriminin olasılık dahilinde olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun %35 seviyelerine gerileyeceği yönündeki beklentilerin mevcut veri seti çerçevesinde son derece makul olduğunu ifade etti.

Piyasada güven için şeffaflık vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konuyu öğrendiği andan itibaren sorunu çözme iradesini ortaya koyduğuna inandığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, yaşanan bilgi eksikliklerinin en üst düzey yönetime de tam yansımamış olabileceğini dile getirdi. Piyasaların ve yatırımcıların yeniden güven kazanmasının yolunun tam şeffaflıktan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, kuralları ihlal edenlerin açıkça ilan edilmesiyle sistemin yeniden sağlıklı işleyişine kavuşacağını kaydetti.

Küçük yatırımcı için telafi çağrısı

Piyasa güveninin kalıcı hale gelmesi ve tasarrufların tekrar üretime yönelmesi için yapıcı çözüm önerileri sunan Prof. Dr. Yılmaz, ponzi sisteminden fahiş ve haksız kazanç sağlayanların varlıklarına el konulması ve vergilendirilmesi gerektiğini belirtti. Devletin sorumluluk alarak küçük tasarruf sahibinin kayıplarını telafi edecek adımlar atmasının şart olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, mağduriyetler giderildikçe vatandaşın finansal sisteme ve borsaya olan güveninin aşamalı olarak geri kazanılacağını vurguladı.