Prof. Dr. Kara, Mevlana'nın sözünü hatırlatıp, enflasyon için formülü verdi!

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ekonomiye dair yaptığı değerlendirmelerini sürdürüyor. Kara'nın açıklamaları yakından takip edilirken son olarak bütçe açığı üzerinden enflasyon hedefine dikkat çekti.

Kara, enflasyon hedefi için sıkılşmanın para değil maliye politikasında yapılması gerektiğini bildirdi.

Enflasyon hedefleri ile mevcut tabloyu karşılaştıran Kara enflasyon hedefinin tuturulması için gerekenin yapılması tutturulmuyorsa da hedefin revize edilmesi uyarısında bulundu. Kara uyarıyı "Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol" şeklinde özetledi.

Prof. Dr. Kara'nın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı değerlendirme şöyle:

"Bütçe açığının %6-8’lere gittiğine dair raporlar görüyorum, bana pek makul gelmiyor.

Bu yıl bütçe açığı muhtemelen yetkililerin de ifade ettiği gibi %5’in altında tutulacak. Diyelim ki %4,5 olsun.

Geçen yıl bu oran %5,2 idi. Dolayısıyla bu yıl bütçe dengesinin iyileştiği ve daha sıkı maliye politikası uygulandığı gibi bir intiba oluşacak.

Fakat fiilen bu pek doğru olmayabilir, zira bütçenin ekonomiye konjonktürel etkisini nakit bazlı bütçe dengesinin değişimi üzerinden okumak daha sağlıklı.

2023 yılında nakit bazlı bütçe açığı %2,4 civarında gerçekleşti.

Bu şekilde bakıldığında, esasında telaffuz edilen resmi rakamlar 2024 yılında fiili bütçe dengesinde önceki yıla göre yaklaşık 2 puanlık bir bozulma ima ediyor (Grafik👇).



Dolayısıyla, bu yıl için belirtilen değerler önceki yıla göre ciddi bir mali genişleme anlamına geliyor.

Soru şu: O zaman enflasyon hedeflenen düzeylere nasıl düşecek?

Enflasyonla mücadelede para politikası ve reel değerlenme üzerine bu kadar yük bindirmek sürdürülebilir olacak mı?

Nereden bakarsam bakayım, mevcut enflasyon hedefleri (%38 ve önümüzdeki yıl %14) korunacaksa ilave bir sıkılaşma ihtiyacı ve bu sıkılaşmanın para değil maliye politikası aracılığıyla yapılması gerektiği kanaatine varıyorum.

Bu çerçevede, nakit bazlı bütçe açığının en fazla %2 düzeyinde tutulması, bunun da harcama kesintisi ve doğrudan vergi tahsilatı yoluyla sağlanması faydalı olacaktır.

Bu yazıyı okuduktan sonra ekonominin zaten yavaşladığına dikkat çekenler olacaktır. Konumuz tam olarak bu değil; ekonomi yavaşlıyor ama enflasyon hedeflerine ulaşacak kadar yavaşlamıyor. Dolayısıyla hedeflerde ciddi isek gerekeni yapmak durumundayız. Yapamıyorsak da o zaman hedefleri revize etmeliyiz.

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Özet: ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol."